الداخلية تكثف إجراءتها لمراقبة أسعار المواد الغذائية

2021/03/23 | 21:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيديكثفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إجراءتها لمراقبة أسعار المواد الغذائية، فيما أكدت تعاونها مع التجار لمنع صعود الأسعار والاحتكار.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة ستكثف من اجراءاتها وجولاتها لمراقبة اسعار المواد الغذائية، باعتبارها تدخل ضمن نطاق تخصص الوزارة". وأضاف، أن "السلع في العراق قسمان الاول انتاجه محلي كالمواد الزراعية التي لها غطاء من الدولة والتي تدخل في الروزنامة الغذائية كالبيض والدجاج والمنتجات الغذائية، يكون فيها تدقيق على الاسعار باعتبار أن هنالك اتفاقا بين المؤسسات الداعمة". وأشار الى أن "القسم الثاني المتعلق بالمواد الغذائية سيكون فيه تعاون مع تجار الجملة المستوردين على منع صعود الاسعار بشكل مبالغ فيه، مع منع الاحتكار لبعض المواد الغذائية".

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