2021/03/23 | 21:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني يعقد وزراء دول العراق ومصر والاردن اجتماعات مشتركة قبل انعقاد القمة الثلاثية لقادة الدول الثلاث والمزمع انعقادها خلال الربع الاول من العام الحالي في بغداد.وقال وزير الصناعة منهل الخباز في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “اجتماعات وزارية مشتركة بين العراق والاردن ومصر تنطلق قبيل انعقاد القمة الثلاثية لزعماء الدول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع وزاري يسبق قمة قادة العراق ومصر والاردن المركز الخبري الوطني.

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