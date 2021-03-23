الداخلية: إجراءات ’مكثفة’ لمراقبة الأسعار في الأسواق العراقية

2021/03/23 | 22:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت وزارة الداخلية، الثلاثاء، إن إجراءت مكثفة تجريها لمراقبة أسعار المواد الغذائية، فيما أكدت تعاونها مع التجار لمنع صعود الأسعار والاحتكار.

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وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (23 آذار 2021)، إن "الوزارة ستكثف من اجراءاتها وجولاتها لمراقبة اسعار المواد الغذائية، باعتبارها تدخل ضمن نطاق تخصص الوزارة".

وأضاف، أن "السلع في العراق قسمان الاول انتاجه محلي كالمواد الزراعية التي لها غطاء من الدولة والتي تدخل في الروزنامة الغذائية كالبيض والدجاج والمنتجات الغذائية، يكون فيها تدقيق على الاسعار باعتبار أن هنالك اتفاقا بين المؤسسات الداعمة".

وأشار الى أن "القسم الثاني المتعلق بالمواد الغذائية سيكون فيه تعاون مع تجار الجملة المستوردين على منع صعود الاسعار بشكل مبالغ فيه، مع منع الاحتكار لبعض المواد الغذائية".

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