متنبئ جوي يحذر من عاصفة رملية قادمة باتجاه العراق

2021/03/23 | 22:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

حذر المتنبئ الجوي، صادق عطية، الثلاثاء، من عاصفة رملية قادمة من شرق الاردن باتجاه العراق ليلة اليوم او نهار الغد.

وقال عطية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “عاصفة رملية قوية ستجتاح شرق الاردن وغرب العراق وشمال السعودية ليل الثلاثاء والاربعاء ترصدها صور الاقمار الصناعية اسفل السحب تغطي مساحة واسعة من الانبار”.

واضاف ان “من المتوقع ان تجتاح مناطق عديدة من مدن وسط وجنوب البلاد تدريجيا الليلـة او نهار الاربعاء ( وربما يصـــل تأثير الغبار نحو مناطق من مدن شمال البلاد)”.



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