التجارة تعلن إطلاق تجهيز الحصة الرمضانية

2021/03/23 | 22:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، اطلاق الحصة الثالثة من مادة الطحين والحصة الاضافية من الطحين الصفر ضمن الوجبة الرمضانية.

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