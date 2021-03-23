بايدن: السيطرة على السلاح بين المواطنين يجب ألا تكون مشكلة حزبية

2021/03/23 | 22:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض حظر على الأسلحة الهجومية وتشديد إجراءات السيطرة على الأسلحة بين المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات يجب ألا تكون “مشكلة حزبية”.

وفي تصريح موجز من البيت الأبيض، بشأن إطلاق النار في كولورادو والذي أدى إلى مقتل 10 أشخاص من بينهم رجل شرطة، قال بايدن إنه “لا يجب أن ننتظر دقيقة أخرى، ناهيك عن ساعة أخرى، لاتخاذ خطوات منطقية من شأنها أن تنقذ الأرواح في المستقبل”.

وأكد أنه “يمكننا حظر الأسلحة الهجومية كما يتعين علينا إغلاق الثغرات في نظام التحقق من خلفيات الأفراد”، مشددا على أن “هذه ليست ولا ينبغي أن تكون قضية حزبية..



إنها قضية أمريكية ستنقذ أرواح الأمريكيين.



يجب أن نتحرك”.

وكشفت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن هوية المتهم بتنفيذ إطلاق النار في مدينة بودلير بولاية كولورادو، معلنة أنه مواطن يدعى أحمد العلوي العيسى، مبينة أن العيسى البالغ 21 عاما من عمره مقيم في مدينة أرفادا بكولورادو، وعاش معظم سنوات حياته في أراضي الولايات المتحدة.

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