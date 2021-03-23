الداخلية تكشف عن إجراءات ’مكثفة’ لمراقبة الأسعار في الأسواق العراقية

2021/03/23 | 22:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قالت وزارة الداخلية، الثلاثاء، إن إجراءت مكثفة تجريها لمراقبة أسعار المواد الغذائية، فيما أكدت تعاونها مع التجار لمنع صعود الأسعار والاحتكار. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إن “الوزارة ستكثف من اجراءاتها وجولاتها لمراقبة اسعار المواد الغذائية، باعتبارها تدخل ضمن نطاق تخصص الوزارة”. وأضاف، …

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