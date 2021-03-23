التربية النيابية تعلق على مقترح الوزارة بشأن الدوام الحضوري بعد امتحانات نصف السنة - عاجل

2021/03/23 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادعلق رئيس لجنة التربية النيابية النائب قصي الياسري، اليوم الثلاثاء، على ما اقترحته وزارة التربية اليوم بشأن العودة للدوام الحضوري يومين في الأسبوع.وقال الياسري في حديث لـ (بغداد اليوم) تطرق فيه بداية لامتحانات نصف السنة الجارية حالياً، إن "امتحانات نصف السنة جاءت لتقييم مستوى الطالب العلمي، وللامتحانات التي تجري تحاليا ميزة خاصة هي معرفة استيعاب الطالب لمواده والاستفادة من التعليم الالكتروني".وأضاف، "لذلك طالبنا وزارة التربية بتقديم تقرير بعد انتهاء امتحانات نصف السنة عن مستوى التلاميذ والطلبة ومدى إدراكهم للمواد من خلال التعليم الالكتروني".وأشار الياسري الى أنه "بعد انتهاء امتحانات نصف السنة سيتم عقد اجتماع للجنة العليا للصحة والسلامة بحضور ممثلين عن وزارتي التربية والصحة لتقييم مستوى التلاميذ والاستفادة من التعليم الالكتروني ومدى تأثير الامتحان الحضوري على الإصابات بكورونا بين الطلبة وبعدها سيكون هناك قرارات بشأن الدوام أما أن يكون حضورياً او الكترونياً وتحدد أيامه".

وكانت وزارة التربية كشفت، اليوم الثلاثاء، عن مقترح بشأن الدوام في المدارس بعد الانتهاء من امتحانات نصف السنة والكورس الأول.وقال مدير تربية الرصافة الأولى حسين الزوبعي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة ستناقش مع خلية الأزمة مقترح الدوام في المدارس بعد الانتهاء من امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول".وأضاف أن "المقترح يتضمن الدوام الحضوري للطلاب ليومين في الأسبوع مع التشديد على الإجراءات الوقائية".

يشار الى أن وزارة التربية، أكدت في وقت سابق أن آلية الدوام في الكورس الثاني تعتمد على الموقف الوبائي.

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