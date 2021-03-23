أخبار سيئة لزيدان في تدريبات ريال مدريد اليوم

2021/03/23 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

لم تكن بداية الأسبوع جيدة بالنسبة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد، حيث لم يتطع الفرنسي استعادة أياً من مصابي الفريق.

بالإضافة إلى ذلك وصل إليه نبأ إصابة توني كروس في منتخب ألمانيا وعودته للتعافي في مدريد، كما لا يمكنه الاعتماد على لاعب الوسط الأوروجوياني فيدي فالفيردي.

تدرب الأوروجوياني بمفرده في صالة الألعاب الرياضية، ولم يتمكن حتى من التواجد على أرض الملعب للركض بمفرده.

وأشارت صحيفة الأس الإسبانية أن،" ألفارو أودريوزولا وماريانو المصابين تدربوا على العشب، لكنهم مستمرون بمعافاتهم من مشاكلهم العضلية".

لكن تواجد الثنائي أودريوزولا وماريانو في مباراة إيبار المقبلة يوم السبت 3 نيسان المقبل ممكنة على العكس من فالفيردي الذي لا يتوقع أنه يكون بحالة مناسبة للمشاركة بتلك المباراة.

وغاب عن تدريبات اليوم اللاعبين السبعة الدوليين بينما مازال داني كارفاخال وإيدين هازارد يستكملان برنامجهما لاستعادة لياقتهما البدنية، والأول سيحاول أن يتواجد مع الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولي أما هازارد فمازالت عملية استرجاع لياقته بطيئة ومن المتوقع استبعاده عملياً من مباراتي ليفربول في 6 و14 من شهر نيسان في دوري الأبطال.

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