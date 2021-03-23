نقيب الصحفيين مؤيد اللامي : سعر صرف الدولار باق ولن يتغير

2021/03/23 | 22:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / رجح نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ، بقاء السعر الجديد لصرف الدولار امام الدينار ، دون تغيير .وقال اللامي في تغريدة على تويتر :" حسب المعلومات المتوفرة لدي ، وربما هي دقيقة تماما ، ان سعر صرف الدولار الجديد تجاه الدينار العراقي باق ولن يتغير "./انتهى8

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