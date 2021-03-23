احتجاز عريسين في كركوك بسبب اطلاق عيارات نارية

2021/03/23 | 22:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/نينا/ احتجزت القوات الامنية عريسين بحفلة زفاف امام منزلهما في مدينة كركوك بسبب اطلاق عيارات نارية بالهواء من قبل محتفين بهما ./انتهى

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