إصابة وزير الشباب والرياضة العراقي بفيروس كورونا

2021/03/23 | 22:27 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي (موقع وزارة الشباب العراقية)

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم الثلاثاء، إصابة وزير الشباب والرياضة العراقي، واللاعب الدولي الأسبق، عدنان درجال، بفيروس كورونا.

وسيخضع الدولي العراقي السابق للحجر الصحي، حتى اكتساب الشفاء التام من الفيروس، الأمر الذي سيجعله يبتعد عن عمله في وزارة الشباب والرياضة خلال الأيام المقبلة.

وشعرَ وزير الشباب والرياضة العراقي، بأعراض فيروس كورونا، قبل أن يتم التأكد من إصابته، بعد خضوعه لمسحة طبية، جاءت نتيجتها إيجابية.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا لرياضيي العراق، بعد تعرض ثلاثة لاعبين من نادي الكرخ للإصابة، رفقة المدرب المساعد لمنتخب العراق رحيم حميد، والذي تخلف عن السفر مع وفد المنتخب إلى أوزبكستان، لخوض معسكر تدريبي هناك، وملاقاة منتخب أوزبكستان ودياً، بالتاسع والعشرين من الشهر الحالي.

وتنتظر وزير الشباب والرياضة العراقي تحديات كبيرة، لإنجاز العديد من المهام المتعلقة بواقع الرياضة في البلاد، منها إنجاز الملاعب المتلكئة، وكذلك منح العراق حق استضافة بطولة خليجي 25، والتي ستقام نهاية العام الحالي، بعد تأجيل تصويت على الدولة المستضيفة إلى الشهر المقبل، من قبل الاتحاد الخليجي لكرة القدم.

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