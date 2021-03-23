الأعرجي: القائد العام بصدد الإيعاز بتشكيل فوج من أهالي الطارمية

2021/03/23 | 22:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، أن قضاء الطارمية سيبقى عصياً على "الإرهاب" ومن يريد بأهله سوءاً.

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وقال المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 اذار 2021)، ان "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، عقد، اليوم، اجتماعا مع القيادات الأمنية والاستخبارية، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، للوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه أهالي قضاء الطارمية وإيجاد الحلول المناسبة لها".

واستمع الأعرجي بحسب البيان "من القيادات الأمنية والاستخبارية إلى المشكلات التي تواجه قضاء الطارمية، كما استعرض المجتمعون المقترحات والخطط الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار في القضاء".

واضاف البيان ان "الأعرجي إلتقى بعد الاجتماع، وبحضور القيادات الأمنية والاستخبارية، بمجموعة من شباب وأهالي الطارمية من النخب والخريجين، ومنظمات المجتمع المدني، واستمع الى وجهات نظرهم والمشكلات التى تواجههم، حيث جرى حديث صريح عن أهم ما يعانيه القضاء، خصوصا فيما يتعلق بالسيطرات الأمنية وفتح بعض الطرق المغلقة وإزالة الكتل الكونكريتية عن بعض الشوارع والطرقات".

وقال الأعرجي خلال حديثه مع شباب ونخب القضاء، بحسب البيان "نعتز بأبناء الطارمية الكرام ونشيد بتعاونهم مع القوات الأمنية، وستبقى الطارمية عصيّة على الإرهابيين والمخربين ومن يريد بأهلها سوءا".وأكد الأعرجي على "أهمية الثقة المتبادلة بين الأجهزة الأمنية والأهالي وإشراكهم في الملف الأمني من خلال الاستفادة من أبناء الطارمية وانخراطهم في الأجهزة الأمنية"، موضحا أن "لجانا مشتركة بين أهالي القضاء والأجهزة الأمنية ستشكل، لتذليل العقبات".

وبين أن "في نية القائد العام للقوات المسلحة الإيعاز بتشكيل فوج من أهالي الطارمية، بعد استكمال الموازنة".

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