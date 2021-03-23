بدر النيابية: الدستور كفل لعراقيي الداخل والخارج المشاركة بالانتخابات

2021/03/23 | 22:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس كتلة بدر النيابية، حسن شاكر، اليوم الثلاثاء، الدستور كفل لعراقيي الداخل والخارج المشاركة بالانتخابات.وقال شاكر في تصريح لـ”الايام نيوز”، ان “الدستور كفل لعراقيي الداخل والخارج المشاركة بالانتخابات”، مضيفا انه “كان المفترض على المفوضية بيان موقفها في وقت مبكر”.واوضح ان “انتخابات الخارج كانت محل تداول منذ تعديل قانون الانتخابات، و لا […]

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