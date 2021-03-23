العراق.. التحالف يطارد داعش بين كهوف

2021/03/23 | 22:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر محلية عراقية، الثلاثاء، إن المنطقة التي استهدفها قصف التحالف الدولي في محافظة نينوى العراقية هي "منطقة جبلية وعرة تشهد نشاطات مكثفة لبقايا عناصر تنظيم داعش في المحافظة.

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