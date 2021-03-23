نائب يتحدث عن تفاصيل جديدة في الموازنة بما يتعلق بالاقليم والدولار وارتفاع الاسعار

2021/03/23 | 22:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال النائب سعران الأعاجيبي، الثلاثاء، ان هناك نقاطا خلافية بسيطة بين الكتل مع إقليم كوردستان، وان المفاوضات مستمرة لحلها، من جهة أخرى كشف عن توجه نيابي لخفض سعر صرف الدولار، ومعالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مطالبا الحكومة بوضع حد للفوضى.

وذكر الأعاجيبي لـNRT اليوم، (23 آذار 2021)، انه "تم الاتفاق على الأساسيات مع إقليم كوردستان، لكن بعض الترتيبات البسيطة لازال عليها الاخلاف مع الكتل البقية، ولكن المفاوضات مستمرة، وسيتوجه وفد من الإقليم إلى بغداد لمناقشة النقاط الخلافية البسيطة".

وأضاف، اما "بخصوص سعر صرف الدولار، فهو من صلاحية الحكومة والبنك المركزي، لكن هناك ضغطا كبيرا من قبل مجلس النواب على الحكومة بتخفيض سعر صرف الدولار، وفي حال عدم الاستجابة فان النواب سيمتنعون عن التصويت على الموازنة".

وبشأن ارتفاع اسعار المواد الغذائية، أوضح ان هذا "جاء بعد تغيير سعر صرف الدولار في الأسواق، فان البضاعة دائما تأتي من خارج العراق بالدولار، وهذه ناحية متوقعة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تمس حياة المواطن العراقي، وأن شاء الله كل توجهات أعضاء مجلس النواب هو أن يقلل سعر صرف الدولار".

وأشار إلى انه "تمت مطالبة الحكومة باخراج مفارز مراقبة الاسعار، للتأكد على ثباتها خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك فبتأكيد يكون هناك ارتفاعا بالاسعار، وعلى الحكومة أن تتأخذ خطوات جادة لوضع حد لهذه الفوضى، وان الفوضى موجودة في كل الحياة لكن المواد الغذائية خط أحمر فانه يمس حياة المواطن الفقير".

A.A

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