يوفنتوس يعرض رونالدو للبيع

2021/03/23 | 22:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن وجود 5 لاعبين فقط في يوفنتوس، لن يتم المساس بهم في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويمر يوفنتوس بموسم سيء سواء على الصعيد القاري، بعد توديع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام بورتو، والمحلي بالابتعاد بفارق 10 نقاط عن إنتر متصدر ترتيب الكالتشيو.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يرغب في تغيير جلده، من أجل استعادة عافيته من جديد، وبالتالي لا يمانع رحيل العديد من نجومه، ومن بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأضافت الصحيفة، أن هناك 5 لاعبين لن يتم التفريط فيهم، وهم فيديريكو كييزا، ديان كولوسيفسكي، ماتياس دي ليخت، آرثر ميلو، دانيلو.

أما باقي الفريق فمتاح للرحيل بشرط وجود سعر مناسب، ومنهم من اقترب من إنهاء مسيرته، مثل جورجيو كيليني وجيانلويجي بوفون.

ورغم أن فابيو باراتيتسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، يؤكد دومًا تمسك النادي برونالدو، إلا أن راتب النجم البرتغالي البالغ 30 مليون يورو سنويًا، يعني أن مسألة رحيله واردة وبشدة.

وختم التقرير: "في حال عدم تلقي رونالدو عروضًا للرحيل عن يوفنتوس، فسيتم بيع باولو ديبالا، خاصة وأن عقده ينتهي في صيف 2022، ولم يشارك كثيرًا هذا الموسم بسبب الإصابة".

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