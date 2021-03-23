مديرة صندوق النقد:الدول الفقيرة معرضة لخطر تراجع معدل النمو الاقتصادي

2021/03/23 | 22:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن آفاق التعافي من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا غير مؤكدة ومتفاوتة، خاصة في الاقتصاديات الناشئة والدول منخفضة

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