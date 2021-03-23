الأعرجي: الحكومة تعتزم تشكيل فوج من أهالي الطارمية بعد استكمال الموازنة

2021/03/23 | 22:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، أن قضاء الطارمية سيبقى عصياً على “الإرهاب” ومن يريد بأهله سوءاً. وقال المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، عقد، اليوم، اجتماعا مع القيادات الأمنية والاستخبارية، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، …

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