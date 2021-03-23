بيان من وزارة الشباب والرياضة بشأن درجة إصابة عدنان درجال بكورونا

2021/03/23 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء، عن درجة إصابة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال الذي أصيب بفيروس كورونا

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،" تؤكد وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء 23-3-2021، أن أصابة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بـ ڤيروس كورونا، إصابة طفيفة وسيعاود عمله خلال الايام القليلة المقبلة بعد إكتسابه الشفاء التام".

وأضافت،" وقدم الوزير درجال والوزارة شكرهما وتقديرهما لكل من استفسر وسأل واطمئن على صحة السيد الوزير، لا سيما من المسؤولين والرياضيين ورجال الصحافة والإعلام والقطاعات الأخرى، ما يزيد من عضد الوزير على تقديم المزيد من الجهد والعطاء لخدمة قطاعي الشباب والرياضة".

وكان درجال قد أصيب اليوم بفيروس كورونا.

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