وزارة الشباب والرياضة تعلق على اصابة الوزير عدنان درجال بفيروس كورونا

2021/03/23 | 22:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكدت وزارة الشباب والرياضة ،ان إصابة عدنان درجال بفيروس كورونا "طفيفة" وسيعاود عمله خلال الأيام القليلة المقبلة.واعلنت قناة العراقية الرياضية عن اصابة وزير والشباب والرياضة عدنان درجال بفيروس كورونا اليوم ./انتهى8

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