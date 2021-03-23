وفاة مدير فرع شركة التأمين العراقية في ميسان متأثراً باصابته بكورونا

2021/03/23 | 22:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلن مصدر طبي عن وفاة مدير فرع شركة التأمين العراقية في ميسان "ثائر عبد الحسين الساعدي" متأثراً بإصابته بفيروس كورونا./انتهى

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