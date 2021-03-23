ترحيب نيابي بقرار الغاء انتخابات الخارج

2021/03/23 | 22:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاشاد مشرعان، بقرار مفوضية الانتخابات بالغاء التصويت في الخارج، فيما اشارا الى ان الانتخابات في الخارج يكثر فيها التزوير وهدر الاموال.وقال النائب عن تحالف الفتح نعيم العبودي لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان "اغلب الكتل السياسية اجمعت على حل مجلس النواب"، لافتا الى ان "قرار حل البرلمان بيد مجلس النواب حصرا".واضاف، ان "هناك ارادة سياسية على اجراء انتخابات مبكرة، والكرة اصبحت في ملعب الحكومة ومفوضية الانتخابات".واشار الى ان "الغاء انتخابات الخارج خطوة عملية صحيحة من قبل المفوضية"، مؤكدا ان "انتخابات الخارج تتسببت بهدر كبير للاموال".واوضح، ان "نسبة المشاركة بانتخابات الخارج لا تتجاوز الـ 3.5% "، لافتا الى ان "تصويت الخارج فيه هدر للاموال وبامكان المواطن التصويت بالداخل".واكد ان "انتخابات الخارج فيها شبهات كبيرة".من جهته، قال النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي لبرنامج "العاشرة"، ان "البرلمان حريص على الحفاظ على الاليات الدستورية بشان اجراء الانتخابات"، مبينا ان "اكثر من 172 نائبا وقع للمطالبة بحل مجلس النواب".واضاف، ان "مجلس النواب مهد للانتخابات المبكرة من خلال تشريع قوانين المفوضية والمحكمة الاتحادية وتمويل الانتخابات"، لافتا الى ان "مفوضية الانتخابات اكدت عدم وجود تحديث للبيانات البايومترية للعراقيين بالخارج".ولفت الى ان "جميع الكتل والمرشحين لديهم جماهير بالخارج"، مؤكدا ان "انتخابات الخارج تكثر فيها التزوير والهدر للاموال".وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد قررت في وقت سابق الغاء التصويت في خارج العراق.

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