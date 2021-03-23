البنتاغون: الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها مع العراق

2021/03/23 | 23:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد البنتاغون، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها مع العراق.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في بيان، إن "الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها مع العراق".

واشار إلى أن "تهديد داعش في سوريا متضائل لحد كبير وليس لديه نفس الموارد التي كانت من قبل لكنه لا يزال هناك"، مبيناً أنهم "قلقين من التغييرات التي تجريها القوات الصينية وانعدام الشفافية المتعلق بما يفعلونه".



واوضح كيربي، أن "القرار بشأن موعد مغادرة أفغانستان سيتخذ بالتنسيق مع الحلفاء".

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