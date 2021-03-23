صورة: توقف مفاجئ لتطبيق ’كلوب هاوس’!

2021/03/23 | 23:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

فوجئ مستخدمو تطبيق "كلوب هاوس" في العراق، مساء الثلاثاء، بتوقف مفاجئ للتطبيق الجديد استمر لدقائق.

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وتوقف التطبيق فجأة عند حلول الساعة العاشرة وواحد وخمسين دقيقة بتوقيت العراق المحلي.

وتظهر بيانات توقف التطبيق عبارة "خوادمنا تكافح فشل الطلب، من فضلك حاول مرة أخرى".

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