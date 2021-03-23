"إلغاء انتخابات الخارج".. العراقيون منقسمون حول القرار

2021/03/23 | 23:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقسمت مواقف العراقيين إزاء قرار مفوضية الانتخابات العراقية، الثلاثاء، بـ"عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج"،

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