قرار حكومي بشأن المتسولين في العراق

2021/03/23 | 23:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الثلاثاء، ان ظاهرة التسول باتت تشكل تهديدا امنيا واجتماعيا ملحوظا، مؤكدا استعداده لتنفيذ مقررات مجلس الوزراء للحد من الظاهرة بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وذكر المكتب الاعلامي للركابي في بيان اليوم، (23 آذار 2021)، ان الاخير "ابدى استعداد الوزارة لتنفيذ مقررات مجلس الوزراء بخصوص الحد من ظاهرة التسول بالتعاون مع وزارة الداخلية".

وأضاف، ان "الوزارة على تواصل مستمر مع الجهات ذات العلاقة بموضوع التسول وسبل القضاء عليها من خلال التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والشرطة المجتمعية" مشيرا الى ان "ظاهرة التسول باتت تشكل تهديدا امنيا واجتماعياً ملحوظا بعد تفشيها وتشخيص تنظيمها من قبل مجاميع تتم ملاحقتهم بشكل مستمر وبالامكان شمول من يمارس التسول بخدمات الوزارة مقابل ترك هذه الممارسة غير الائقة".

وأوضح البيان ان "مجلس الوزراء اصدر اليوم الثلاثاء الموافق 23-3-2021 قرارا يفضي الى ضرورة القضاء على ظاهرة التسول من قبل وزارتي العمل والداخلية".

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