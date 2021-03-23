احمد الجبوري “أبو مازن” يدعو إلى إلغاء أصوات الأجهزة الأمنية في الانتخابات

2021/03/23 | 23:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا عضو مجلس النواب، أحمد الجبوري “أبو مازن”، اليوم الثلاثاء، إلى إلغاء أصوات الأجهزة الأمنية في الانتخابات.وقال الجبوري في تغريدة أطلع عليه “النور نيوز” إنقرار مفوضية الانتخابات بالغاء اصوات الخارج قرار سليم وصائب”.وأضاف، أن “القرار الاصوب الغاء اصوات الاجهزة الامنية كافة بما فيها الحشود..كي تبقى حيادية غير متحيزة ولا …

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