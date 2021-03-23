صورة: توقف مفاجئ لتطبيق “كلوب هاوس” في العراق!

2021/03/23 | 23:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ فوجئ مستخدمو تطبيق “كلوب هاوس” في العراق، مساء الثلاثاء، بتوقف مفاجئ للتطبيق الجديد.وتوقف التطبيق فجأة عند حلول الساعة العاشرة وواحد وخمسين دقيقة بتوقيت العراق المحلي.وتظهر بيانات توقف التطبيق عبارة ” فشل الطلب، خوادمنا تكافح، من فضلك حاول مرة أخرى”.

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