علاء الربيعي : اعداء العملية السياسية كثيرون ..والفرصة مواتية الان للحوار

2021/03/23 | 23:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد النائب عن تحالف / سائرون / علاء الربيعي :" ان اعداء العملية السياسية كثيرون ، وبالاخص في الخارج ".وقال الربيعي في تصريح متلفز :" ان هناك اجندات تعمل على تحطيم وتهديم العملية السياسية ، وتسعى لجعل العراق ساحة صراع ".واضاف :" ان الفرصة مواتية الان للحوار لحل مشاكل البلد "، مشددا على انه :" لاطريق لحل المشاكل سوى الحوار بين جميع القوى السياسية ، باستثناء البعثيين والارهابيين ".وعن حل البرلمان ، اوضح الربيعي :" ان الدعوة لحل البرلمان قبل يوم واحد من الانتخابات ، هدفها عدم حصول فراغ دستوري وتحول الحكومة الى تصريف الاعمال "./ انتهى8

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