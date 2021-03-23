التجارة تبحث مع القائم بالاعمال الاذربيجاني تفعيل عمل اللجان المشتركة

2021/03/23 | 23:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بحث مدير عام دائرة العلاقات الخارجية في وزارة التجارة عادل المسعودي مع القائم بالاعمال الاذربيجاني نصير ممدوف تفعيل عمل اللجان المشتركة .وبحسب بيان للتجارة :ان"المسعودي بحث خلال اللقاء المواضيع التي طرحت في لقاء القائم بالاعمال الاذربيجاني مع وزير التجارة علاء الجبوري والمتعلقة بتفعيل عمل اللجان المشتركة وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين العراق واذربيجان .واشار البيان الى "انه جرى خلال اللقاء التاكيد على اهمية عقد اجتماعات اللجنة المشتركة في اقرب وقت في بغداد والتحضير لتوقيع مذكرات التفاهم بين البلدين .من جانبه اكد القائم بالاعمال الاذربيجاني على "اهمية عقد مؤتمر لرجال الاعمال يعقبه عقد اجتماع اللجنة من اجل النهوض بواقع القطاع الخاص بكلا البلدين والذي سيسهم في ادخال المستثمر الاذري الى العراق "، مبديا في الوقت ذاته رغبة بلاده بانشاء غرفة تجارة عراقية اذربيجانية في بغداد".واكد المسعودي في هذا الجانب استعداد الوزارة لتقديم الدعم لهذا المقترح لاستحصال الموافقات الاصولية على انشاء الغرفة وكيفية السير بالاجراءات اللازمة مع التاكيد على اهمية التواصل بين الطرفين لغرض انجاح هذه المهمة ./اانتهى8

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