مكافحة الارهاب يحكم الطوق على ما تبقى من داعش في جبال مخمور

2021/03/23 | 23:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلن جهاز مكافحة الارهاب، تطويق ما تبقى من عصابات داعش الارهابية في جبال مخمور.وذكر بيان للجهاز تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان "جهاز مكافحة الارهاب نفذ عملية نوعية وأحكم الطوق على ما تبقى من عصابات داعش في جبال مخمور" ، لافتا الى ان "العملية النوعية نتاج لتكتيك جديد ستعلن نتائجه لاحقا".

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