البيت الأبيض: العراق والولايات المتحدة سيعقدان حواراً استراتيجياً الشهر المقبل

2021/03/23 | 23:34 - المصدر: وكالة ناس

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البيت الأبيض: الولايات المتحدة والعراق سيعقدان حوارا استراتيجيا في أبريل المقبل

البيت الأبيض: الحوار مع العراق سيركز على دور التحالف الدولي لمنع عودة داعش

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