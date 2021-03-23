عاجل | البيت الأبيض: الولايات المتحدة والعراق سيعقدان حوارا استراتيجيا في أبريل

2021/03/23 | 23:37 - المصدر: قناة التغيير

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البيت الأبيض: الولايات المتحدة والعراق سيعقدان حوارا استراتيجيا في أبريلالبيت الأبيض: الحوار مع العراق سيركز على دور التحالف الدولي لمنع عودة داعش

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