مكافحة الإرهاب يعلن تنفيذ عملية نوعية ضد 'داعش' في جبال مخمور

2021/03/23 | 23:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الثلاثاء، عن تنفيذ عملية نوعية ضد تنظيم "داعش" في جبال مخمور بمحافظة نينوى.

وقال الجهاز في بيان، إنه "مُنذ اكثر من ١٠ أيام والأبطال في جهاز مكافحة الارهاب⁦‬⁩ يحكمون الطوق على بقايا عصابات ‫داعش‬⁩ في جبال مخمور بعملية نوعية وتكتيك جديد"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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