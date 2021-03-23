2021/03/23 | 23:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني منذ تفشي كورونا، في شباط عام 2020 حتى اليوم، أصابت الجائحة أكثر من 800 ألف مواطن، وفتكت بحياة أكثر من 14 ألفاًَ آخرين، من بينهم سياسيون وضباط ونواب، ورياضيون.وفي مساء اليوم، أُعلِنَ عن إصابة وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، بكورونا، وتأتي هذه الإصابة استكمالا لسلسلة من الإصابات طالت مدربين ولاعبي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا تهز شباك الرياضة العراقية المركز الخبري الوطني.

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