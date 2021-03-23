الانتخابات الإسرائيلية.. استطلاعات أولية تظهر نتائج

2021/03/23 | 23:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت استطلاعات رأي مع إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية، التي جرت الثلاثاء، بأن النتائج ستكون متقاربة، مع عدم حصول أي حزب على أغلبية واضحة

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