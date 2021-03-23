التجارة تعلن اطلاق الوجبة الرمضانية

2021/03/23 | 23:44 - المصدر: NRT عربية

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أعلنت وزارة التجارة، الثلاثاء، اطلاق تجهيز الحصة الرمضانية من مادة الطحين والحصة الاضافية من الطحين الصفر.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (23 آذار 2021)، نقلا مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب أثير داود سلمان، انه "وجه قسم التسويق في المقر العام وجميع فروع الشركة بالمحافظات الى المباشرة بقطع قوائم تجهيز الوكلاء بمادة الطحين ومفاتحة شركة تجارة الحبوب لاطلاق الوجبة الاولى من خلطات الحبوب المخصصة لانتاج الحصة الثالثة من الطحين المخصص لصالح البطاقة التموينية، وحبوب الحصة الرمضانية ضمن مواصفات انتاج الطحين الصفر".

واضاف، انه "صدر اعمام من الشركة يتضمن جدولا بمواعيد القطع ومراجعة الوكلاء وفق التوقيتات الزمنية المحددة حسب الخطة التسويقية المركزية"، داعيا "الوكلاء الى مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لتسلم قوائم التجهيز، فضلا عن توجيه اللجان الرقابية والمواطنين بمتابعة نوعية الطحين وختم المطحنة وتاريخ الانتاج قبل استلام الحصة المقررة لضمان عدم حصول حالات تلاعب في الكميات الموزعة والابلاغ عن الحالات السلبية".

وشددت الوزارة في بيانها، "على الامتناع عن تسلم المادة غير مطابقة لمعايير ومواصفات الطحين المعتمدة واتخاذ الاجراء المناسب بحق المخالفين ومعالجة الحالات السلبية، داعية جميع المواطنيين لاستلام حصصهم من مادة الطحين بعد التأكد من سلامة الكميات المجهزة والابلاغ عن المخالفات إن وجدت من خلال الاتصال بقسم الرقابة او فروع شركة تصنيع الحبوب ومواقع التواصل الاجتماعي للشركة والوزارة في المحافظات لغرض اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين".

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