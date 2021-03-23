2021/03/23 | 23:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة الى العمل بجد وحزم ضد الاعمال المسلحة التي تستهدف امن العراق والمواطنين .وقال الصدر في تغريدة على تويتر :" على الحكومة العراقية العمل بجد وحزم ضد الاعمال المسلحة التي تستهدف امن العراق والمواطنين مهما كان انتماء الفاعلين ".واضاف :" انا على علم انهم مأجورون لزعزعة الامن والاستقرار ويسعون الى اضعاف هيبة الدولة وتشويه سمعة المقاومة الشريفة لينتفع بذلك من لهم اجندات خارجية ".وختم الصدر تغريدته بالقول :" ان هذا الانفلات الامني وانفلات السلاح يجب ان لايدوم ..اذن فلتسارع الحكومة للقيام بعملها على اكمل وجه ونحن مستعدون للتعاون "./ انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر : مستعدون للتعاون مع الحكومة ضد الاعمال المسلحة التي تستهدف امن العراق والمواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر : مستعدون للتعاون مع الحكومة ضد الاعمال المسلحة التي تستهدف امن العراق والمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).