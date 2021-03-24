2021/03/24 | 00:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انكمش اقتصاد الأرجنتين بنحو 9.9 بالمائة في العام الماضي، ليواصل الركود للعام الثالث على التوالي؛ إذ تعاني البلاد من أزمات اقتصادية حتى قبل تداعيات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصاد الأرجنتين يواصل الركود للعام الثالث على التوالي في 2020) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتصاد الأرجنتين يواصل الركود للعام الثالث على التوالي في 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).