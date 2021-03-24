2021/03/24 | 00:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة الثلاثاء، ليفقد "داو جونز" أكثر من 300 نقطة، مع تمديد قيود الإغلاق المتعلقة بالوباء.

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