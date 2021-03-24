مقتدى الصدر يبدي استعداده للتعاون مع الحكومة ضد ’السلاح المنفلت’

2021/03/24 | 00:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، استعداده للتعاون مع الحكومة ضد ’السلاح المنفلت’.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكر الصدر في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (23 اذار 2021)، ان "على الحكومة العراقية العمل بجد وحزم ضد كل الأعمال المسلحة التي تستهدف أمن العراق والمواطنين مهما كان انتماء الفاعلين".

واضاف "فأنا على علم انهم مأجورون لزعزعة الأمن والاستقرار ويسعون الى إضعاف هيبة الدولة وتشويه سمعة المقاومة الشريفة لينتفع بذلك من لهم أجندات خارجية".

واشار الى ان "هذا الانفلات الأمني وانفلات السلاح يجب أن لا يدوم..



إذن فلتسارع الحكومة للقيام بعملها على أكمل وجه ونحن مستعدون للتعاون".

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