2021/03/24 | 00:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الثلاثاء، إن الإدارة الأميركية "تتطلع إلى مراجعة الحوار الاستراتيجي مع العراق في أبريل المقبل"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق من البيت الأبيض بشأن "الحوار الاستراتيجي" مع العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق من البيت الأبيض بشأن "الحوار الاستراتيجي" مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).