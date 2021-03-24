عرض يرعاه التحالف في ذكرى زوال داعش: قنبلة مخيمات سوريا 43 ألف أجنبي

2021/03/24 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقل‭ ‬العمر‭ ‬النفطي‭ (‬سوريا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬ بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ احتفلت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬المدعومة‭ ‬أميركياً‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بمرور‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬إعلانها‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬‮«‬خلافة‮»‬‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ -‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬الذي‭ ‬رغم‭ ‬خسائره،‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬يشكل‭ ‬مصدر‭ ‬تهديد‭ ‬لخصومه‭.‬فيما‭ ‬تزداد‭ ‬عمليات‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وبعض‭ ‬المناطق‭ ‬السورية‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬نوعي‭ ‬وفق‭ ‬حرب‭ ‬عصابات‭ ‬تثير‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ […]

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