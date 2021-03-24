وهم الانتصار في اليمن

2021/03/24 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هل يتم فرض السلام بالقوة أم بالتفاهمات ؟ موضوعنا هو اليمن الذي يعاني المجاعة والتدهور الصحي والمعيشي المريع ولابد من تغليب خيار السلام على الحرب لوقف التداعي الذي يبدو ان لا سقف زمنياً له.لكن المسألة ليست بالامنيات .من الوهم الذهاب الى خيار التفاهمات الداخلية بين اليمنيين المتصارعين من دون الالتفات […]

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