اغلاق عام في المانيا وشكوك جديدة حول أسترازينيكا برغم التنافس للحصول عليه

2021/03/24 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬برلين‭ -‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬ شككت‭ ‬هيئة‭ ‬أميركية‭ ‬ناظمة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الفعالية‭ ‬الذي‭ ‬أعلنته‭ ‬شركة‭ ‬استرازينيكا‭ ‬للقاحها‭ ‬المضاد‭ ‬لكوفيد‭-‬19‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬جديدة‭ ‬للمختبر‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬ضغوطا‭ ‬أساسا‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬فيما‭ ‬أحيت‭ ‬بريطانيا‭ ‬ذكرى‭ ‬ضحايا‭ ‬الوباء‭.‬وأما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للألمان‭ ‬فصدر‭ ‬القرار‭ ‬فجر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إذ‭ ‬سيمضون‭ ‬عطلة‭ ‬عيد‭ ‬الفصح‭ ‬في‭ ‬الإغلاق‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬‮«‬وباء‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬ناجم‭ […]

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