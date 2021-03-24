البيت الأبيض: أميركا والعراق سيعقدان حوارا استراتيجيا في أبريل المقبل.

2021/03/24 | 00:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن أميركا والعراق سيعقدان حوارا استراتيجيا في أبريل المقبل.

وذكر البيت الأبيض في بيان، أن "الاجتماعات ستوضح أن قوات التحالف موجودة في العراق للتدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية حتى لا يعيد داعش تجميع صفوفه".وبحسب تقرير نشرته وكالة "أسيوشيتد برس"، فإن "العراق أرسل مؤخرًا مذكرة رسمية إلى الولايات المتحدة يطلب فيها موعدًا لجولة جديدة من المناقشات حول العلاقات الثنائية، وعلى وجه التحديد، سحب القوات المقاتلة المتبقية".واضاف التقرير إنّ "المذكرة قدمت إلى السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر في وقت سابق من هذا الشهر، وأنّ العراقيين يأملون فى أن يجري هذا النقاش في نيسان/أبريل.

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