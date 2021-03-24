الصدر: مستعد للتعاون مع الحكومة لإنهاء الأعمال المسلحة التي تستهدف أمن العراق

2021/03/24 | 00:27 - المصدر: بغداد اليوم

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مقتدى الصدر - تغريدة

بسمه تعالی على الحكومة العراقية العمل بجد وحزم ضد كل الأعمال المسلحة التي تستهدف أمن العراق والمواطنين مهما كان انتماء الفاعلين.فأنا على علم انهم مأجورون لزعزعة الأمن والاستقرار ويسعون الى إضعاف هيبة الدولة وتشويه سمعة المقاومة الشريفة لينتفع بذلك من لهم أجندات خارجية. وإن هذا الانفلات الأمني وانفلات السلاح يجب أن لا يدوم.. إذن فلتسارع الحكومة للقيام بعملها على أكمل وجه ونحن مستعدون للتعاون.مقتدى الصدر

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