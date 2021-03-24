وزير التخطيط يصل إلى عمان على رأس وفد وزاري رفيع

2021/03/24 | 00:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد واعوصل وزير التخطيط خالد بتال النجم، الى العاصمة الاردنية عمان على رأس وفد وزاري رفيع.وذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان "وزير التخطيط، خالد بتال النجم، وصل إلى المملكة الأردنية الهاشمية، مترأسًا وفدا وزاريا رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستمر يومين".واضاف، ان "الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية موجهة من الجانب الاردني"، موضحا، ان "جدول الاعمال، سيتضمن متابعة المشروعات المنبثقة عن المجلس التنسيقي (العراقي-الاردني-المصري)، ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها، وعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الجانب الاردني، وذلك في إطار تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة".واشار الى ان "الوفد يضم في عضويته وزراء الاسكان والإعمار والبلديات، والنقل، والكهرباء، والصناعة والمعادن، فضلا عن الامين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المديرين العامين والمستشارين" .

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