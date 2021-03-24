مسؤول أميركي: كوريا الشمالية اختبرت صاروخين

2021/03/24 | 00:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أيام قليلة من زيارة للمنطقة قام بها كبار مسؤولي الدفاع والدبلوماسيين الأميركيين، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين اثنين، في أول تحد علني من بيونغ يانغ لإدارة بايدن، بحسب ما أفادت فرانس برس نقلا عن مسؤول أميركي، الثلاثاء.

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